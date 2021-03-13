Копию существовавшего на Аляске торгового поста XIX века воссоздадут под Пензой

ПЕНЗА, 13 марта. /ТАСС/. Копию Михайловского редута - укрепленного торгового поста на Аляске, существовавшего в XIX веке, воссоздадут на родине исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина в селе Николаевка Пензенской области. Об этом сообщил ТАСС замминистра культуры Пензенской области, председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов.

Проект стал победителем первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование в размере 9,4 млн рублей.

"Есть старые чертежи, фотографии, зарисовки Михайловского редута, по которым мы планируем воссоздать казарму с бойницами, часовню, амбар. Определен участок в селе Николаевка, рядом с памятником Загоскину. Мы уже провели геосъемку, в мае начнем работы", - отметил Пантюшов.

В зданиях планируют открыть экспозицию, посвященную исследователю Русской Америки, а также проводить на этом месте историко-культурный фестиваль и ярмарку. "Это планируется как новый туристический объект. Открытие будет в мае - июне 2022 года", - добавил собеседник агентства.

Ранее региональное отделение РГО реализовало несколько проектов по увековечиванию памяти Загоскина. В 2018 году памятник путешественнику был установлен у музея народного творчество в Пензе, здание которого до 1866 года было усадебным домом, принадлежавшим тете Загоскина, в 2019 году еще один памятник мореплавателю установили на его малой родине, в селе Николаевка. Также в 2018 году был поставлен первый в России спектакль, посвященный жизни Лаврентия Загоскина - "Юконский ворон". "Кроме того, мы планируем возобновить в школах уроки, посвященные жизни путешественника", - отметил Пантюшов.

Михайловский редут на Аляске был основан Российско-Американской компанией в 1833 году. Здесь базировалась экспедиция Лаврентия Загоскина, отсюда он совершил экспедицию 1842 года.

Лаврентий Загоскин родился 21 мая 1808 года в Пензенской губернии. После окончания Морского кадетского корпуса служил в Каспийской флотилии и на Балтийском флоте, а затем в Русско-Американской компании. В 1842-1846 годах предпринял несколько экспедиций на Аляску, по итогам которых составил описание полуострова и населявших его народностей. Умер 22 января 1890 года в Рязанской губернии.