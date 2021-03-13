В Карачаево-Черкесии весной начнется поиск новых территорий для расселения зубров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководство Тебердинского биосферного заповедника в Карачаево-Черкесии планирует увеличить ареал обитания зубров. Поиск новых территорий будет начат весной при участии специалистов Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщил ТАСС на фестивале "Первозданная Россия" директор заповедника Алик Динаев.

"Мы подумываем подобрать еще место, куда мы можем еще переселять, то есть, ареал их [зубров] обитания увеличить <...> Мы весной работы начнем, будем объезжать совместно с представителями Всемирного фонда дикой природы, и в Теберде будем смотреть места, и в Архызе", - сказал он.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после истребления из-за уничтожения мест обитания этих животных и неограниченной охоты на них. В России программа по восстановлению популяции зубров реализуется с 1950-х годов. Зубр является неотъемлемой частью экосистем лиственных лесов Кавказа. Он формирует присущий региону ландшафт, поэтому восстановление природных популяций краснокнижного животного является одним из необходимых условий воссоздания естественных лесных массивов. По инициативе WWF России в конце 1990 годов была разработана "Стратегия сохранения зубра в России", а с 2009 года фонд приступил к практическим действиям по восстановлению природных популяций зубра на Северном Кавказе.