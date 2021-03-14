В 78 поселениях Приангарья в целях безопасности на время сильного ветра отключили свет

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Сильный ветер и метели обрушились в ночь на воскресенье на Иркутскую область. В 78 населенных пунктах в целях безопасности отключили электроснабжение, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сильный ветер и метели сохранятся на территории Иркутской области в течение ближайших суток. В превентивных целях проведено отключение электроснабжения в 78 населенных пунктах. Ориентировочное время подключения электроснабжения 23:00 (18:00 мск) 14 марта", - говорится в сообщении.

В ближайшие сутки ожидается ветер до 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу и от дальних поездок.