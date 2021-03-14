Ветер принес в Амурскую область дым от пожаров в Китае и Еврейской автономии

ТАСС, 14 марта. Юго-восточный ветер принес в Благовещенск и другие населенные пункты Приамурья дым от лесных пожаров в Китае и Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

"Сегодня утром, по данным космического мониторинга НИЦ "Планета", на территории Китая и Еврейской автономной области были зафиксированы множественные термоточки. В связи с юго-восточным направлением ветра дым от возгораний был замечен в областном центре и в некоторых населенных пунктах Амурской области. Сотрудники региональной диспетчерской службы подтвердили задымленность Благовещенска, Благовещенского (Новопетровка, Сергеевка, Новотроицкое) и Архаринского районов. Эту дымку также зафиксировали установленные в этих районах камеры видеонаблюдения "Лесохранитель", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на территории Амурской области природных пожаров не зарегистрировано.