Энергетики восстановили подачу электричества в Бурятии

ТАСС, 14 марта. Подача электроэнергии возобновлена в Бурятии после отключения на Гусиноозерской гидроэлектростанции (ГРЭС). Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе "Россети Сибирь" в Бурятии.

"14 марта произошли точечные отключения света в Улан-Удэ, Кятхтинском, Джидинском, Селингинском, Баргузинском, Курумканском, Гусиноозерском районах. Сработала противоаварийная автоматика в энергосистеме Республики Бурятия. Причиной нарушения стало отключение на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас энергетики завершили работы, в 10:28 (05:28 мск) по местному времени потребители были запитаны", - сообщили в пресс-службе.

Медицинские учреждения в регионе не пострадали, так как были подключены к резервным источникам питания, как и Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ, где проходит чемпионат России по вольной борьбе. "Физкультурно-спортивный комплекс переведен на резервный источник питания. Сегодня утром объект подключили к дизельному генератору мощностью 1 мегаватт, для обеспечения бесперебойного электроснабжения он будет работать до завершения соревнований", - отметили в администрации города.

В мэрии Улан-Удэ уточнили, что, по предварительной информации, из-за обрыва штанги 220 кВ на Гусиноозерской ГРЭС произошло аварийное отключение электроэнергии на линии 110кВ, 220кВ, сработала автоматическая защита, это привело к отключению электроэнергии от подстанции Районная, Северная, ТЭЦ-1.

"По поручению мэра города Игоря Шутенкова введен режим повышенной готовности всех коммунальных служб города. На уровне районных администраций поручено организовать оперативные штабы для быстрого реагирования на возможные внештатные ситуаций в связи с ухудшением погодных условий", - сообщили в городской администрации.

Ранее в ГУ МЧС сообщали о резком ухудшении погоды 14 и 15 марта на территории Бурятии, о понижении температуры на 10 градусов и усилении ветра до 29 м/с, снеге, метели.