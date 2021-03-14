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Железноводск до 2025 года планирует привлечь на туризм до 6 млрд рублей госфинансирования

В частности, планируется строительство Кавминводского велотерренкура, благоустройство озера Караас и строительство санаторно-курортного комплекса у подножия горы Развалка

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Государственные инвестиции в развитие туристической отрасли Железноводска Ставропольского края в ближайшие несколько лет должны составить порядка 6 млрд рублей, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В город до 2025 года только государственных инвестиций планируется привлечь порядка 6 млрд рублей. Причем количество частных инвестиций должно быть в разы больше", - сказал Моисеев.

По его словам, планируется реализация таких крупных проектов, как строительство Кавминводского велотерренкура, благоустройство озера Караас в поселке Иноземцево, а также строительство санаторно-курортного комплекса у подножия горы Развалка на 6 тыс. мест размещения.

"Санаторно-курортный комплекс планируется создать на площади 120 га. Он будет рассчитан на 6 тыс. коечных мест, а также позволит создать почти 4,5 тыс. рабочих мест. В проекте предусмотрено строительство пяти гостиничных комплексов вместимостью до 600 коечных мест", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что санаторно-курортный комплекс будет расположен в самом центре Кавказских Минеральных Вод, через него будет проходить Кавминводский велотерренкур, в непосредственной близости будет находиться грот "Вечной мерзлоты", Курортный парк и Каскадная лестница. В проекте также строительство канатной дороги на горы Железная и Развалка.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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