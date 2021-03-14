Самый большой на Дальнем Востоке блин приготовили во время масленичных гуляний на Сахалине

ТАСС, 14 марта. Самый большой на Дальнем Востоке блин диаметром 2,5 м приготовили в воскресенье на Сахалине. Вес угощения составил около 15 кг, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В прошлом году в Южно-Сахалинске на Масленицу сожгли самое большое чучело в Дальневосточном федеральном округе. В этом году праздничная программа, как всегда, насыщенная - праздничные гуляния, на которых собрались тысячи горожан, начались с утра и продлятся до вечера. Наиболее ярким и интригующим моментом дня стало приготовление самого большого блина на российском Дальнем Востоке диаметром 2,5 м", - сказали в пресс-службе.

Для приготовления потребовалось не менее 30 литров теста. Специально для "мегаблина" из металла сделали гигантскую печь и сковороду. Повара несколько дней отрабатывали технологию приготовления: на тренировках блины рвались, сворачивались в комок, не всегда удавалось разлить тесто по всей площади сковороды. В день праздника испечь блин удалось только с третьей попытки.

Блин разделят на части и раздадут госям праздника. Официально фиксировать рекорд не планируется.

Проводы зимы

Во Владивостоке проводы зимы проходят в городских скверах и на центральной площади. Там выступают творческие коллективы, идет торговля сувенирами, которые сделали дети из творческих объединений. По двум маршрутам проходит "масленичный поезд" - костюмированное шествие артистов во главе с чучелом Масленицы. Активные жители и гости Приморья вместе с общественной организацией "Лига ходьбы "Женьшень" отправились в пеший поход к реке Большая Седанка, чтобы изготовить и сжечь там чучело.

В Хабаровске накануне прошел праздник "Проводы русской зимы", центральным местом праздничных гуляний стал стадион имени Ленина, где проходили конкурсы и выступили артисты. В Хабаровском педагогическом колледже состоялся праздник для детей мигрантов. Ребят познакомили с русскими народными играми и научили создавать куклы-масленички, чтобы помочь им погрузиться в новую культурную среду.

В центре Петропавловска-Камчатского для гостей праздника подготовили угощения. Мужчинам здесь предлагают сразиться в силе и ловкости на масленичном столбе. Запланированы театрализованная программа и катание на лошадях.

В Улан-Удэ народные гуляния проходят в Этнографическом музее народов Забайкалья, где одним из ценных призов для участников конкурсов станет живой баран. На площади в центре города торжество планировалось завершить сожжением чучела, но из-за ухудшения погоды и ветра этого сделать не удастся. "Праздник состоится, но в связи с погодой МЧС запретило сожжение чучела", - сказали в мэрии.

Праздник дома

В некоторых дальневосточных городах празднование Масленицы проводят в дистанционном формате из-за непростой эпидемической обстановки. К примеру, в Якутске, где действуют меры против распространения коронавирусной инфекции, запланировано свыше 20 мастер-классов, конкурсов и представлений в онлайн-формате.

Библиотеки Владивостока представили виртуальную подборку отрывков из произведений отечественных авторов, в которых описываются масленичные гуляния. Кроме того, там представили электронную выставку книг по изготовлению русской тряпичной куклы.