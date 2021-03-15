В Северной Осетии направят 410 млн рублей на ремонт мостов, построенных 70 лет назад

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. Два моста в Северной Осетии, построенные в 50-е годы, отремонтируют до конца года благодаря средствам из федерального бюджета в размере 410 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В этом году планируется выделить 410 млн рублей на проведение работ по реконструкции мостов. Они были построены еще в 50-е годы прошлого века и сегодня не соответствуют современным стандартам, предъявляемым к искусственным сооружениям на автодорогах общего пользования. Средства выделяются в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы", - сказал Солиев.

В соответствии с проектом реконструкции длина мостового перехода через реку Терек у селения Фарн на автодороге Архонская - БМК - Хумалаг - "Кавказ" составит 102,62 метра. Кроме того, на подъездах к мосту будет отремонтировано еще 700 метров дорожного полотна.

Планируется провести реконструкцию еще одного 102-метрового моста - через реку Урсдон на км 0,247 автодороги Красногор - Николаевская, связывающей населенные пункты Ардонского и Дигорского районов. В ходе работ планируется привести в нормативное состояние и 350 метров дорожного полотна на подходах к мосту.

"Реконструкция мостовых переходов и подходов к ним сделает эти участки более комфортными, повысит уровень безопасности движения по межмуниципальным дорогам", - отметил Солиев.