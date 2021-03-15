В Магасе создадут новую зону отдыха и высадят 5 тыс. саженцев

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. деревьев 20 пород высадят в административном центре Ингушетии - Магасе у подножия 100-метровой башни Согласия, где будет создана новая зона отдыха для жителей региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Международная акция "Сад памяти" - инициатива по высадке 27 млн деревьев в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Минприроды РФ, Рослесхоз, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

"В рамках акции "Сад памяти" в Ингушетии высадят более 51 тыс. саженцев - самая масштабная часть экологической акции пройдет в Магасе, в ней примут участие около 3 тыс. человек, усилиями которых будет посажено более 5 тыс. молодых деревьев возле 100-метровой башни Согласия на общей площади свыше 3 га. Это пространство станет новой зоной отдыха для жителей и гостей региона", - передает пресс-служба слова министра природных ресурсов республики Магомеда Евлоева.

Мероприятие состоится до конца марта, посадочный материал будет приобретен в специализированных питомниках.

"В этом году количество саженцев, запланированных к посадке во всей республике в рамках акции, увеличилось почти вдвое, в сравнении с прошлым годом, когда было посажено около 27 тыс. саженцев", - цитирует пресс-служба Евлоева.