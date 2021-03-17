В Петербурге начали тестировать новые японские технологии для борьбы с ямами на дорогах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Новые японские технологии для борьбы с ямами на дорогах при любых погодных условиях начали тестировать в Санкт-Петербурге. Первую укладку быстро затвердевающего материала дорожники провели на Большеохтинском мосту с интенсивным дорожным движением и сильной вибрацией, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга приступил к тестированию новых технологий и материалов для борьбы с ямами на дорогах. На подъеме Большеохтинского моста дорожники провели тестовую укладку японского материала "Аквапатч" на три разных дефекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая проба прошла на специально подготовленной поверхности для укладки заплатки, во втором случае перед укладкой материала яму с неровными краями почистили и подсушили, в третьем - инновационный материал положили в яму с водой.

В пресс-службе добавили, что материал, который используется в Японии с 2009 года, твердеет за короткое время, поэтому через полчаса после выполненных работ можно открывать автомобильное движение по заплатам.

Применение новых технологий особенно актуально для Петербурга - новый материал позволяет проводить ремонт дорог в дождь или снег. "Использование обычного горячего асфальта в этот период осложнено либо невозможно. Поэтому основная проблема такого ремонта - невысокая прочность заплатки и необходимость неоднократно обновлять ее до капитального ремонта дорожного полотна", - отметили в пресс-службе.

Решение о возможности широкого применения нового метода в городе будет принято после тестовых испытаний и сравнения с традиционными технологиями.