Под Воронежем к 2024 году реализуют проект производства инкубационных яиц индейки

ВОРОНЕЖ, 17 марта. /ТАСС/. Проект импортозамещающего производства инкубационного яйца индейки, созданного компанией "Донская индейка" под Воронежем, полностью реализуют к 2024 году, в него запланированы инвестиции в сумме 4,3 млрд рублей. Компания намерена занять 50% российского рынка, сообщила в среду журналистам пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи главы региона Александра Гусева и гендиректора "Донской индейки" Александра Ильина.

"Принято решение о начале реализации следующего этапа по строительству племрепродуктора 2-го порядка с планируемым объемом 12 млн инкубационного яйца в год. Инвестиции на реализацию этого этапа составят 2,1 млрд рублей. В планах также и третий этап, который включит увеличение мощности племрепродуктора, строительство убойного цеха и глубокую переработку мяса индейки. Инвестиции составят 2,1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, проект реализуют до 2024 года, создав около 300 рабочих мест. Как уточняется в сообщении, "Донская индейка" за 320 млн рублей построила в 2020 году в Каширском районе Воронежской области инкубатор для выведения цыплят индейки мощность 5,5 млн яиц в год. Индюков поставляют в несколько регионов России и Республики Беларусь.

"Реализация проекта полного цикла ООО "Донская Индейка" позволит закрыть до 50% потребности российского рынка в инкубационном яйце индейки и получать свежее яйцо стоимостью на 20% ниже импортного. Сейчас потребность отечественного рынка в инкубационном яйце индейки оценивается минимум в 25 млн штук в год, из которых 70-80% поставляется из Европы, США, Канады", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.