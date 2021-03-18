В Приморье в пяти населенных пунктах построят площадки для экстремального спорта

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Площадки для экстремальных видов спорта обустроят в пяти населенных пунктах Приморья, эта инициатива стала одним из победителей конкурса инициативного бюджетирования "Твой проект". Такие площадки позволят привлечь молодежь в общественные места и помогут бороться с вандализмом, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

Заявку на краевой конкурс "Твой проект" с предложением создать серию малых архитектурных форм из бетона подала в начале года федерация скейтбординга. Этот проект стал одним из победителей в Дальнегорске, Ливадии, Кавалерово, Пограничном и Хороле.

"Плюс таких площадок заключается в том, что бетонные фигуры долговечны и мобильны, при этом стильно выглядят, так как имитируют уличные препятствия. Кататься... смогут не только скейтбордисты, но и другие экстремалы: самокатеры, роллеры, bmx-райдеры", - процитировала пресс-служба председателя правления краевой федерации скейтбординга Веронику Марнову.

По ее словам, в европейском и американском градостроениях в последние годы активно используются малые архитектурные формы, они выполняют роль элементов благоустройства и объектов для катаний. Это позволяет привлечь молодежь в общественные места, оживляет город и создает так называемый уличный театр. Кроме того, это решает проблему вынужденного вандализма, когда из-за отсутствия специализированных пространств молодые люди катаются, например, на памятниках и ломают их.

Конкурс "Твой проект" - одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования, направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. Жители края сами предлагают то, что должно появиться у них в городе или селе, а позже принимают решение о реализации конкретной инициативы у себя на территории.

Всего в этом году на реализацию проектов предусмотрено финансирование в размере 261 млн рублей, стоимость каждого из проектов не может превышать 3 млн рублей. В 2020 году в пилотном режиме в проекте "Народный бюджет" приняли участие четыре крупных города в Приморском крае: Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка.