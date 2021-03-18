На Сахалине увеличили на 43% объем финансирования на соцвыплаты по жилищной программе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение об увеличении на 43% (200 млн рублей) финансирования, необходимого для предоставления социальных выплат по жилищной программе на этот год. Изначально на эти цели планировалось потратить 460 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На социальные выплаты по жилищной программе на 2021 год в областном бюджете ранее было предусмотрено более 460 млн рублей. Принято решение - в ближайшее время увеличить эту сумму еще на 200 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, всего к этому дню на получение выплат по жилищным сертификатам предъявлено более 450 заявлений от жителей Южно-Сахалинска и Анивского городского округа (юг Сахалина) на общую сумму в 940 млн рублей. Однако по ним людям еще нужно оформить все необходимые документы и получить положительное решение о выдаче ипотечного кредита.

В правительстве области пояснили, что на жилищные сертификаты в регионе имеют право восемь категорий граждан. Это сахалинцы, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые и многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетной сферы, молодые ученые, ветераны боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица. По отдельному направлению социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам программы "Дальневосточная ипотека".

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Жители ДФО активно начали подавать заявки. Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.