В Самаре существует угроза дальнейшего обрушения стены в жилом доме 1909 года постройки

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Угроза обрушения в жилом двухэтажном доме 1909 года постройки в Ленинском районе Самары, где утром в четверг рухнула несущая стена, сохраняется. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

"В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения вместе с работниками ЖКХ провели работы по расчистке проезда, и было сейчас выведено 2 автомобиля из зоны, где они могли пострадать в следствие возможного обрушения остатка стены. Угроза обрушения оставшейся части стены существует, работы продолжаются. На месте находились 40 человек и 15 единиц техники пожарно-спасательных подразделений", - сказал он.

На место ЧП также прибыла мэр Самары Елена Лапушкина, которая дала распоряжение о развертывании пункта временного размещения для жителей дома. Сейчас дом отключен от систем жизнеобеспечения. В нем прописаны 22 человека, во время ЧП место жительства покинули четыре человека.

Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Самарской области. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. Кроме того, прокуратура контролирует обеспечение временным жильем граждан, проживавших в доме.

ЧП произошло утром в четверг на Галактионовской улице. Как уточнили в МЧС, площадь обрушения составила 120 кв. м, ранее сообщалось о 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет, для обогрева жителей был выдан автобус.