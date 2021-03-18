Большинство регионов России не ждет весной проблем из-за паводка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Большинство российских регионов готовы к паводку и ожидают, что в 2021 году он пройдет спокойно, рассказали ТАСС представители местных властей. Тем не менее, проблемы из-за ледовых заторов и высокого снежного покрова могут возникнуть в Северо-Западной России, Сибири и некоторых частях Дальнего Востока.

ТАСС выяснил, где риски паводков сохраняются, а где они минимальны.

Тревожные прогнозы

В европейской части страны сложностей ждут власти Архангельской и Вологодской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В Вологодской области предстоящий весенний паводок может стать самым сильным за последние пять лет: уровень рек уже превышает среднегодовые значения, снежный покров выше нормы на 110-130%, а почва под ним очень влажная, так что, когда снег растает, воде будет некуда уходить. В Архангельской области и Ненецком автономном округе есть опасения ледовых заторов на основных реках - Северной Двине и Печоре.

В Республике Коми после прошлогодних паводков - самых сильных более чем за 30 лет - ждут, что в зоне подтопления могут оказаться 105 населенных пунктов в 18 из 20 районов, а 169 поселений может отрезать от "большой земли".

В Сибири могут возникнуть проблемы, в частности, в Иркутской области и Алтайском крае. В первом случае причина - рекордные осадки зимой, из-за которых в начале марта в бассейнах некоторых рек запасы воды в виде снега в полтора раза превышали норму. Во втором это сильные морозы - из-за промерзшей почвы в верховьях Оби скопилось больше снега, чем обычно, что создает риски для Барнаула и Камня-на-Оби, рассказал ТАСС руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко.

Для дальневосточных регионов пока прогнозы разные: возможны проблемы в Бурятии и Якутии, а вот в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, переживших сильный паводок в прошлом году, ситуация менее тревожная.

Бурятские власти пока не получали серьезных предупреждений, но готовятся к любому варианту развития событий. "Водность действительно большая. У нас и Байкал на высоком уровне, и Селенга на высоком уровне под лед ушла, поэтому опасения определенные есть, как будет проходить весенний паводок", - сказал ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

К сложностям готовятся и в Якутии, где весеннее половодье может оказаться непростым из-за заторов, сформировавшихся холодной зимой. "Подготовительные мероприятия идут во всех районах, уточняется количество населения в зоне возможного затопления", - сообщили в республиканском комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Без серьезных опасений

В большинстве регионов Приволжья и Центральной России ждут, что уровень воды в реках весной окажется на 10-30% ниже нормы, но кое-где не исключают локальных проблем. "Максимальные уровни воды на реках Белой и Уфе ожидаются ниже нормы на 10%, - рассказала начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская. - При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков в столице республики. Ожидаем также подтопления населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек - там паводок бывает стремительным, но держится всего несколько дней".

В Воронежской области, по словам главного метеоролога региона Александра Сушкова, весенний паводок будет не только почти на треть ниже нормы, но и с задержкой на неделю. Причина - обильный снег, выпавший зимой, практически весь растаял во время двух оттепелей в феврале.

Не ожидают больших сложностей также на Урале, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Горные реки в таких регионах, как Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, по данным местных властей, находятся в пределах нормы. Пока не прогнозируют проблем из-за таяния снега в горах в Адыгее и Краснодарском крае. Специалисты полагают, что паводок на Кубани может начаться ближе к маю, а в Адыгее - в мае или июне, причем тогда таяние горных снегов может совпасть с ливнями.