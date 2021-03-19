В Ярославской области сообщили о превышении содержания нефтепродуктов на участке Волги

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росприроднадзора в Ярославле зафиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов в Волге на месте обнаружения масляного пятна в полтора раза. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ярославской области.

Информация о появлении нефтяного пятна на Волге рядом с промзоной в Дзержинском районе Ярославля появилась в соцсетях 16 марта. В районе появления пятна под землей расположен коллектор ТЭЦ-1.

"По информации Росприроднадзора, по результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение по содержанию нефтепродуктов в 1,5 раза. Природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой в адрес мэрии города Ярославля внесено соответствующее представление", - говорится в сообщении.

Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования провел проверку информации о загрязнении. При обследовании акватории было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще в Ярославле. Информация и материалы обследования были переданы в региональное управление Росприроднадзора.

"На данный момент к выявлению лиц, виновных в загрязнении, привлечены управление Росприроднадзора, Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура, департамент городского хозяйства Ярославля, проводится обследование территории предприятий", - уточнили в пресс-службе.