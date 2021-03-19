В Дагестане возобновили движение по дороге, заблокированной из-за схода снежной лавины

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Автомобильное сообщение к нескольким населенным пунктам в Цунтинском районе Дагестана заблокированное из-за схода снежной лавины, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ранее сообщалось, что дорога к нескольким населенным пунктам в Цунтинском районе Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.

"В настоящее время организован временный проезд. Автомобильное сообщение к населенным пунктам восстановлено", - добавил представитель министерства.

По его словам, расчистка снежной массы продолжится в субботу.