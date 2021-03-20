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Суд взыскал более 13 млн рублей в пользу работников свиноводческого комплекса под Курском

Сотрудники предприятия "Реут" не получали зарплату с ноября

КУРСК, 20 марта. /ТАСС/. Фатежский районный суд вынес решения о взыскании более 13 млн рублей в пользу 205 работников свиноводческого предприятия "Реут" в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба суда.

"Вынесено 205 решений о взыскании с ООО "Реут" в пользу работников невыплаченной заработной платы, процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда на общую сумму более 13 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Сотрудники предприятия "Реут", где в 2020 году выявили вспышку африканской чумы свиней (АЧС), не получали зарплату с ноября. В компании отмечали, что задолженность образовалась в связи с заболеванием поголовья и массовым падежом животных. Всего на площадках комплекса, где Россельхознадзор выявил нарушение правил содержания животных, ликвидировали более 50 тыс. голов свиней.

По факту невыплаты заработной платы работникам свиноводческого предприятия "Реут" в феврале 2021 года возбуждено уголовное дело.

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