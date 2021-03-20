В Петербурге представили экскурсионный маршрут в честь 115-летия подводного флота России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут, посвященный 115-летию основания подводного флота России, представили в субботу в Санкт-Петербурге. Маршрут "Три корабля-легенды российского флота" включает посещение крейсера "Аврора", ледокола "Красин" и подводной лодки Д-2 "Народоволец", сообщил ТАСС секретарь Комиссии географии океана Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Александр Ингилевич.

"Особенность маршрута в том, что объединены три уникальных корабля русского флота, служба которых связана с Арктикой. Маршрут объединил три корабля, которые находятся у нас в Санкт-Петербурге и рассматриваются как общий объект. Сегодня нам провели экскурсию по подводной лодке Д-2 "Народоволец" - там замечательный музей, экспозиция, которая постоянно расширяется, можно увидеть, как жили и воевали моряки, в каких тяжелых условиях", - рассказал собеседник агентства и добавил, что экскурсия будет доступна всем желающим.

Крейсер "Аврора" имеет статус корабля номер один ВМФ России, является филиалом Центрального военно-морского музея (ЦВММ). Субмарина "Народоволец" - советская дизель-электрическая подводная лодка, также филиал ЦВММ. Она одной из первых в мире совершила проход под арктический лед. Это единственная субмарина типа "Декабрист", сохранившаяся до наших дней.

Ледокол "Красин" - культурная и историческая достопримечательность России, он стал символом освоения Северного ледовитого океана. Ледокол был флагманом советской экспедиции, спасшей экипаж дирижабля Умберто Нобиле в Арктике (1928 год), участвовал в целом ряде полярных экспедиций. С 2004 года он является филиалом Музея Мирового океана.