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Лавинную опасность объявили в трех районах на юге Сахалина

Опасность распространяется на территории Холмского, Долинского городских округов и Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Синоптики в понедельник объявили лавинную опасность на территории трех городских округов на юге Сахалина.

"22 марта 2021 года лавиноопасно на территории Холмского, Долинского городских округов и Южно-Сахалинска", - сообщило Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области. На остальной части региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

Сейчас на юге Сахалине спокойная погода, идет снег, ветра нет. Температура воздуха утром понизилась с плюс 7-9 градусов до минус 2 градусов.

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