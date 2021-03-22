В некоторых районах Приморья из-за циклона выпала месячная норма осадков

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Циклон принес в Приморский край сильные осадки в прошлые выходные. Как сообщили ТАСС в понедельник в Приморском гидрометцентре, в нескольких районах зафиксировано выпадение месячной нормы осадков.

"Месячная норма осадков и более выпала в Хасанском и Ханкайском районах на западе края - от 13 до 25 мм. Близкого к месячным значениям количество осадков также достигло в Пограничном и Спасском районах - от 11 до 14 мм", - сообщил представитель гидрометцентра.

В субботу и воскресенье прошел дождь и мокрый снег. Их вызвал сместившийся со стороны Китая циклон. На этой неделе ситуация с погодой в Приморье будет меняться почти ежедневно, считают специалисты.

Днем в понедельник вихрь переместится на Сахалин, погода в Приморье станет улучшаться. Интенсивность и площадь распространения осадков уменьшатся, во многих районах прояснения. Небольшой снег сохранится местами в центральных и восточных районах. На большей территории края усилится ветер. После циклона воздух будет прогреваться до плюс 9 градусов. Во вторник, 23 марта, циклон сместится в Охотское море.

На прошлой неделе в Приморье зафиксированы первые подтопления придомовых участков домов, вызванные весенним паводком. При этом уровень воды на некоторых участках рек растет, в связи с чем могут происходить подтопления других территорий.