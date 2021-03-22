Пожароопасный сезон в Приамурье начнется с 23 марта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о введении со вторника на территории региона пожароопасного периода, сообщает в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

"С 23 марта в 19 муниципальных образованиях вводится пожароопасный сезон и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Пожароопасный сезон со вторника объявлен в южных и центральных районах области. В северных районах, в частности в Шимановском и Мазановском, а также в городе Шимановске - со среды.

Во время пожароопасного сезона будет запрещено проводить контролируемые отжиги и другие работы, предполагающие использование огня. Нарушителей будут штрафовать.

Общая численность лесопожарной группировки в 2021 году составит 950 человек, подготовлено 445 единиц техники.

В 2020 году пожароопасный сезон в Приамурье открывался поэтапно с 30 марта по 13 апреля.