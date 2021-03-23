Вылеты семи местных рейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за метеоусловий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 марта. /ТАСС/. Вылеты семи рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

Задерживаются вылеты в Усть-Хайрюзово, Тигиль, Соболево, Никольское, Палану, Тиличики, Усть-Камчатск.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что информация о времени вылетов будет позже. Пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Вечером в понедельник большая часть Камчатки оказалась под влиянием циклона. Атмосферный вихрь принес на полуостров метель и порывистый ветер. В акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение из-за опасного волнения.