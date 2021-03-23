Два участка трасс на Камчатке закрыли из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 марта. /ТАСС/. Два участка трасс "Рыбоконсервный завод-66 - аэропорт Крутоберегово" и "Мильково - Ключи - Усть-Камчатск" на Камчатке закрыты из-за непогоды и ограниченной видимости, сообщается на сайте управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По информации КГКУ "Камчатуправтодор", утром 23 марта 2021 года ограничили движение для всех видов транспорта на двух участках автодорог: "Рыбоконсервный завод-66" - аэропорт Крутоберегово" с 0 по 14 километр и "Мильково - Ключи - Усть-Камчатск" с 267 по 408 километр Усть-Камчатского муниципального района. Проезд закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром", - говорится в сообщении.

Вечером в понедельник большая часть Камчатки оказалась под влиянием циклона. Он принес на полуостров метель и порывистый ветер. В акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.