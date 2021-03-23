Энергетики устранили аварию на теплосетях во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Аварийные бригады Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "ДГК") ликвидировали порыв на магистральных теплосетях во Владивостоке в районе улицы Борисенко, из-за которого без теплоснабжения в понедельник остались жители 94 домов, сообщили ТАСС в пресс-службе "ДГК".

"Энергетики завершили ремонтные работы на теплотрассе в районе улицы Борисенко в 01:30 (18:30 мск) ночи 23 марта. Потребителей, ранее ограниченных от теплоснабжения, подключили к коммунальной услуге", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что специалисты выполнили дренирование труб, заменили поврежденный участок, установили железобетонный канал и произвели засыпку. Работы велись непрерывно. Авария на теплосетях произошла утром в понедельник.