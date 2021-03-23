"Томскводоканал" устранил повреждение на сетях, обеспечивающих водой восток Томска

ТОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники "Томскводоканала" завершили работы по замене износившегося участка водопровода, который обеспечивает чистой питьевой водой восточные улицы города. Изначально планировалось, что из-за работ останутся без воды дома на 31 улице города, однако работы удалось провести без отключения потребителей, сообщили ТАСС в пресс-службе компаниии.

"Работы провели без отключения потребителей, нашли такую возможность", - сказала собеседница агентства.

Ранее "Томскводоканал" сообщал журналистам, что отключит в ночь на вторник холодное водоснабжение в ряде домов на 31 улице в восточной части Томска из-за аварийных работ на сетях - сотрудникам компании необходимо было заменить износившийся участок трубы диаметром 500 мм. Под отключение попадали как многоквартирные дома, так и частный сектор и соцобъекты, в частности, детская больница.