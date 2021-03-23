В Заполярье вылетел вертолет для эвакуации девочки, пострадавшей при сходе лавины

ТАСС, 23 марта. Вертолет вылетел для эвакуации школьницы, попавшей под снежный завал в Мурманской области. О начале спасательной операции сообщил в Instagram глава региона Андрей Чибис, который прибыл город Мончегорск для координации оперативного штаба по спасательной операции.

"Погодные условия позволили начать [спасательную] операцию. Вертолет для эвакуации девочки вылетел на место", - сообщил губернатор.

Сход лавины произошел в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник, под ней оказалась девочка 2008 года рождения, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались. В организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, попавшую под снежный завал, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей, первая группа специалистов прибыла на место схода лавины.