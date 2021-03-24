Два сторожевых корабля поступили на вооружение погранслужбы ФСБ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым пополнили два новых пограничных сторожевых корабля "Гриф" и "Сарыч", сообщили в среду журналистам в пресс-службе погрануправления.

"В службе в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым состоялась торжественная церемония первого поднятия флага на новых пограничных сторожевых кораблях "Гриф" и "Сарыч". Это многофункциональные пограничные сторожевые корабли, разработанные для береговой охраны пограничной службы ФСБ России, совмещающие в себе качества патрульного корабля и буксира", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей по недопущению бесконтрольного пересечения государственной границы РФ, обеспечению безопасности российских субъектов морской экономической деятельности и антитеррористической защищенности морского судоходства в Керченском проливе.