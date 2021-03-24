В КБР после схода лавины расчистили дорогу, ведущую к альплагерю в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили расчистку автомобильной дороги, ведущей к детской учебно-спортивной базе "Джан-Туган" в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

24 марта около 12:00 мск на подъезде от автодороги Прохладный - Эльбрус к альплагерю "Джан-Туган" произошел сход лавины. В результате чрезвычайного происшествия произошло перекрытие дороги и приостановка транспортного сообщения с детской учебно-спортивной базой "Джан-Туган".

"В кратчайшие сроки была организована работа по расчистке проезжей части от снега и восстановлению проезда автотранспортных средств. Минтрасом КБР оперативно ликвидированы последствия схода лавины в Эльбрусском районе. В 16:30 мск все восстановили, проезд осуществляется легко", - сказал собеседник агентства.

В министерстве добавили, что продолжается уборка снега с обочин и приведение дороги в нормативное состояние.

В главном управлении МЧС России по КБР в среду сообщили, что в период с 18:00 мск 24 марта до 18:00 мск 25 марта в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно - существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, а также с затруднением в работе автомобильного транспорта и перекрытием автомобильных дорог. Спасатели рекомендуют избегать мест возможного схода лавин.