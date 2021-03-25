В Назрани открыт детсад на 220 мест

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест с яслями открыт в рамках нацпроекта "Демография" в Назрани, стоимость проекта составила 160 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

Вопрос очередности в детсады наиболее остр в городах Назрань и Сунжа.

"В четверг состоялось торжественное открытие детского сада "Ручеек" в Насыр-Кортском административном округе Назрани, посещать его смогут 220 ребят, в том числе 60 детей ясельного возраста. Двухэтажное здание площадью более 4 тыс. квадратных метров введено в эксплуатацию благодаря нацпроекту "Демография". На его строительство было направлено более 160 млн рублей", - говорится в сообщении.

Здание сделано доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Год только начался, а мы открываем уже седьмой детский сад. <...> очередь в дошкольные учреждения в республике становится меньше. Чтобы решить эту непростую задачу в масштабах всей республики, нам нужно построить еще 20 садиков. Поэтому уже в текущем году мы закладываем строительство 13 зданий для организаций дошкольного образования", - приводит пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.