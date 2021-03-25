В Северной Осетии высадили 550 саженцев в память о погибших во время войны моряках

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 марта. /ТАСС/. Школьники высадили 550 саженцев грецкого ореха в память о добровольческом батальоне моряков-автоматчиков, погибших при обороне Суарского ущелья в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Первый сад разбили на территории села Майрамадаг. Его посвятили отдельному добровольческому батальону моряков-автоматчиков, принявшему на себя особенно жестокие бои за селение Майрамадаг у входа в Суарское ущелье в ноябре 1942 года. Более десяти дней противник безуспешно штурмовал этот населенный пункт. Все павшие были захоронены в братских могилах Майрамадага. Сегодня в память о них высадили 550 саженцев грецкого ореха", - говорится в сообщении

Деревья высадили в рамках международной акции "Сад памяти". Во время акции почтили память и 18-летнего морского пехотинца Загира Шакирова, который дважды совершил подвиг, в самый критический момент подорвав головной танк фашистских захватчиков единственной противотанковой гранатой на узкой улице Майрамадага. В итоге продвижение фашистов к Суарскому ущелью было сорвано.

В мероприятии приняли участие свыше 100 человек, в том числе активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", регионального отделения ОНФ, других экологических организаций, члены школьных лесничеств, представители местной власти. Акция в республике продлится до 20 апреля. За это время планируется высадить более 45,5 тыс. деревьев.

Об акции

Всего за неделю в России в рамках акции высадили свыше 700 тыс. деревьев. Ряд мероприятий в городах и лесничествах состоялись в 19 регионах. Всего же в 2021 году международная акция "Сад памяти" вновь охватит все 85 регионов страны и продлится до 22 июня. В день Памяти и Скорби, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны памятное мероприятие состоится в крепости-герое Бресте.

Принять участие в акции может каждый. Достаточно зайти на карту садпамяти2021.рф, найти ближайшую к себе точку и зарегистрироваться. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после - зарегистрировать его на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальные сети.

Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы.