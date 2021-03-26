Доступом в интернет обеспечат жителей 39 отдаленных районов Прикамья в 2021 году

ТАСС, 26 марта. Точки с доступом в интернет установят на территории 39 деревень и сел Пермского края, в частности на труднодоступных территориях, что позволит жителям получать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"В населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек будут установлены Wi-Fi точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. <…> Точки появятся в 39 населенных пунктах в рамках программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализовать программу получится после проведения 1 тыс. км оптических линий связи, в частности на территории труднодоступных населенных пунктов. В зону охвата Wi-Fi-точек войдут школы, библиотеки и больницы. Это позволит местным жителям получать дистанционное образование и госуслуги в онлайн-формате, а также будет способствовать развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Согласно программе, точки появятся в селах на территории семи городских округов (Губахинский, Добрянский, Ильинский, Соликамский, Чердынский, Чусовской, Верещагинский) и муниципальных округов (Александровский, Еловский, Косинский, Частинский). Проект реализуется при поддержке компании "Ростелеком".

"Перед регионом в ближайшие три года стоит задача - все населенные пункты численностью от 250 до 2 тыс. человек обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом. Только в рамках региональной программы "Развитие информационного общества" за 2021-2023 годы базовые станции появятся в 62 населенных пунктах Пермского края численностью от 100 жителей", - передает пресс-служба слова и. о. министра информационного развития и связи Пермского края Андрея Хорошева.

Программа "Устранение цифрового неравенства" была создана в 2014 году, перечень населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек был сформирован на основе данных переписи населения 2010 года. За все время действия федерального проекта доступ к интернету получили более 100 тыс. жителей поселков и деревень Пермского края более чем из 200 населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек.