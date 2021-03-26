Молодые изобретатели Адыгеи представили "умную" парковую мебель на фестивале в Краснодаре

МАЙКОП, 26 марта. /ТАСС/. "Умную" парковую мебель, прототип робота-уборщика и установку для выращивания растений без почвы представили молодые изобретатели из Адыгеи на состоявшемся в Краснодаре международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Представлено 24 презентации молодежных проектных работ и 11 ведущих практик, также для представления основных достижений республики подготовлен презентационный видеоролик", - сказали в пресс-службе. Представители "Кванториума" разработали серию "умной" парковой мебели, представляющей из себя лавочки с инфракрасным обогревателями. Кроме того, участники фестиваля увидели компактный прототип, в частности, робота-уборщика.

"Также юные дарования Адыгеи разработали и презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект по модернизации остановочных комплексов, карту республики с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, свои разработки представили студенты политехнического колледжа Майкопского государственного технологического университета и Адыгейского госуниверситета. Они показали мастер-классы по химическим и физическим опытам, продемонстрировали процесс изготовления конфет с семенами чиа и кисломолочных продуктов. "Одно из достижений ученых МГТУ уже получило патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей - это антисептическая пленка", - заметили в пресс-службе.

О форуме

Технофорум "От Винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".