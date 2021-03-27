В Росводресурсах заявили, что период повторяющихся паводков в ДФО может длиться еще 15 лет

ТАСС, 27 марта. Многоводный период на Дальнем Востоке с повторяющимися паводками может продлиться еще 15 лет. Об этом заявил ТАСС руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

"Когда случилось наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году, то нам наши ученые рассказывали, что это примерно один раз в тысячу лет случается. Но потом в 2017, 2019 и 2020 годах произошли, не могу сказать, что близкие по уровням, но довольно тяжелые повторения паводков в этих регионах. Мы уже понимаем, что, наверное, в ближайшие 15 лет это будет происходить", - сказал Кириллов.

При этом он отметил, что есть определенная природная цикличность маловодных и многоводных периодов и она может длиться 25-30 лет, поэтому не стоит считать продолжающиеся паводки последствиями изменения климата.

"За последние пять лет наш условно резко континентальный климат стал еще резче в плане распределения между европейской и азиатской частями нашей страны. В европейской части мы последние лет 20 точно живем в условиях маловодья, и мы не видели еще больших паводков. Если говорить про Дальний Восток и Сибирь, то, наоборот, там повышенная водность за последнее время", - добавил глава ведомства.

Сложная паводковая ситуация ожидается в этом году в Приморье, на Камчатке и Сахалине, в зону половодья могут попасть 555 населенных пунктов. В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе по поручению президента России Владимира Путина идет строительство дамб и других противопаводковых сооружений.