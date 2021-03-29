Минкультуры отреставрирует еще девять объектов Мамаева кургана

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Реставрация еще девяти объектов комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде начнется в 2022-2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ по итогам рабочей поездки первого заместителя министра культуры Сергея Обрывалина в Волгоградскую область.

"В 2022-2023 годах Минкультуры России приступит к реставрации еще девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане, в числе которых скульптуры "Скорбящая мать", "Стоять насмерть!", горельеф "Память поколений" и скульптурная группа из шести объектов", - рассказали в ведомстве.

В ходе визита Обрывалин оценил состояние монумента "Родина-мать зовет!" после проведения реставрационных работ, ставших первыми с момента создания скульптуры в 1967 году и завершенных в 2020 году к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента после проведения реставрационных работ. Отмечу, что после зимнего периода с учетом воздействия агрессивной среды и перепадов температур на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника", - процитировали Обрывалина в пресс-службе. По его словам, по итогам обследования, проведенного специалистами ведомства в марте, дефекты, влияющие на конструктивные элементы, не выявлены.

О консервация руин мельницы Гергардта

Как сообщили в пресс-службе, министерство культуры РФ намерено провести консервацию руин мельницы Гергардта в Волгограде, первоочередные работы потребуют порядка 15 млн рублей.

"По итогам проектирования Минкультуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта. Предварительно, на первоочередные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей", - привели в пресс-службе слова Обрывалина.

Такие меры потребовались на фоне значительного разрушения объекта культурного наследия. "Из-за сильного ветра произошло обрушение верхней части стены фасада. Минкультуры России обеспечит проведение первоочередных и противоаварийных работ на участках обрушения", - пообещал первый замминистра.

В ведомстве отметили, что ежегодно объекты музея-заповедника "Сталинградская битва" посещает множество людей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому необходимо сохранить их для последующих поколений.

Мельница Гергардта - здание начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное как память о войне. Входит в состав Музея-заповедника "Сталинградская битва".