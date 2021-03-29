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В Приморье выпало до трех месячных норм осадков за выходные

В частности, во Владивостоке выпало до 37 мм осадков, в Хасанском районе - до 47 мм

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Количество дождя, выпавшее за минувшие выходные в некоторых районах Приморского края, превысило месячную норму более чем в два раза, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"С ночи субботы и до утра понедельника в Приморском крае продолжались дожди, местами сильные. Некоторые метеостанции показали превышение месячных норм осадков за это время. Так, во Владивостоке выпало до 37 мм, или 142% нормы, в Хасанском районе - до 47 мм, или 296%, в Лазовском районе - до 25 мм, или 104%, в Пограничном районе - 19 мм, или 158%, в Октябрьском районе - 23 мм, или 192%, в Кавалеровском районе - до 41 мм, или 195% от нормы", - рассказали в пресс-службе.

В понедельник дожди на юге края начали ослабевать, циклон смещается на северо-восток.

Весеннее половодье в Приморском крае в этом году ожидается сильнее, чем в прошлом, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 м. По словам главы "Примгидромета" Бориса Кубая, сильные осадки в ближайшие месяцы могут усугубить паводковую обстановку.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.

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