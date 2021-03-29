Редких журавлей выпустили на волю в Приморье после впервые проведенного курса реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Орнитологи выпустили на границе Ханкайского заповедника на юго-западе Приморья двух редких японских журавлей, спасенных от гибели и впервые прошедших курс подготовки в центре реабилитации редких животных "Тигр". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Амурского филиала Фонда дикой природы (WWF) России, оказывающего помощь специалистам.

"Сейчас хорошее время для выпуска по температурным условиям - ночью не ниже минус 10 градусов, дневные температуры воздуха около и выше 0 градусов. В это время в природе происходит таяние снежного покрова, на водоемах появляются проталины. Это позволит им находить в природе пищу. Кроме этого, в местах миграционных остановок уже появились дикие журавли, которые вернулись с зимовки <…> Выпускаемым журавлям легче будет найти контакт именно с такими особями", - цитирует пресс-служба директора Амурского филиала WWF России Петра Осипова.

Журавлей одного и двух лет выпустили в охранной зоне Ханкайского заповедника, расположенного на одном из крупнейших на Дальнем Востоке пресноводном озере Ханка. Предварительно, на птиц прикрепили кольца и датчики слежения. Специалисты будут активно наблюдать за поведением птиц в течение первой недели после выпуска, затем в обычном режиме. Присутствие других особей (в Ханкайском заповеднике обитают более 300 видов птиц, в том числе редкие японские журавли), а также совместный их выпуск позволит птицам успешно социализироваться и затем проследовать по миграционному пути без отклонений, считают специалисты.

Реабилитация японских журавлей в приморском центре спасения редких животных "Тигр" состоялась впервые. Для этого здесь оборудовали "теплый дом" - помещение для передержки теплолюбивых редких птиц, а также несколько вольеров, где птицы могут тренировать летные навыки. Сначала две птицы содержались отдельно, через перегородку, затем их поместили в один вольер, где они прожили вместе больше месяца и общались между собой с помощью звуков.

"Японские журавли впервые оказались у нас на реабилитации. Для птенца, которого мы привезли из Еврейской автономной области, основная задача была - подготовить его к самостоятельной жизни, чтобы птица окрепла, научилась летать и смогла выжить после выпуска. Что касается Квотера, его надо было подкормить и додержать до весны, чтобы выпустить именно в тех местах обитания, куда уже прилетели его сородичи и где он сможет найти себе пару", - передает пресс-служба слова председателя правления межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

История журавлей

Журавль по кличке Квотер родился и вырос в заказнике "Муравьевский" Амурской области. Его выпустили на волю в мае 2020 года с датчиками для наблюдения. Сначала птица до глубокой осени пробыла в Приамурье, затем отправилась на юг Китая и внезапно повернула на восток. Преодолев 1 тыс. км, в декабре Квотер оказался на севере Приморского края - нетипичном месте зимовки для этих особей.

На спасение журавля выехала группа специалистов, а в это время местные жители начали его подкармливать - засыпали поле кукурузой и специально ловили для него рыбу. Его удалось отловить и отправить на дальнейшую реабилитацию спустя два месяца, так как особь оказалась очень осторожной. Одна из вероятных причин, по которой птица повернула с юга на север, связана с тем, что молодой журавль не успел образовать пару или примкнуть к группе сородичей для миграции.

Второго японского журавля в возрасте полутора месяцев спасли жители Еврейской АО, подобрав птенца в поле. Они обратились в местный охотнадзор, затем отправили птицу в приморский центр "Тигр" на подготовку к самостоятельной жизни.

Японский журавль занесен в Красную книгу России как самый редкий из журавлей бассейна Амура и второй по малочисленности в мире. Их насчитывается около 2,8-3 тыс. особей. Основная часть популяции гнездится исключительно в бассейне Амура, а зимой улетает на Корейский полуостров. Особенность этих птиц в том, что обычно у пары в гнезде выживает только один птенец, даже если отложено два яйца.