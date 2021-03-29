Проект "Народный тренер" начнет работать во всех муниципалитетах Вологодской области

ВОЛОГДА, 29 марта. /ТАСС/. Проект "Народный тренер", который был успешно реализован в Вологде и поддержан в Минспорта РФ, будет растиражирован по всей территории Вологодской области. С апреля в каждом городе и районе начнутся бесплатные спортивные занятия под руководством профессиональных тренеров, из областного бюджета на это выделена субсидия в объеме 10,5 млн рублей, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства области.

"В каждом районе Вологодчины появится свой "народный тренер". В апреле повсеместно, от Чагоды до Великого Устюга, стартуют первые тренировки. В основе - опыт областной столицы, в Вологде год назад в качестве эксперимента на объектах спортшколы олимпийского резерва "Витязь" стартовали бесплатные занятия со специалистами. Взрослые и юные вологжане смогли записаться в группы по фитнесу, общей физической подготовки, а также плаванию. Для горожан 65+ организован прием на аквааэробику. Теперь проект "Народный тренер" растиражирован по всей территории региона. Соглашения о перечислении субсидий общим объемом 10,5 млн рублей заключены с каждым муниципалитетом", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова, проект "Народный тренер" - результат работы, проделанной за последние несколько лет. В первую очередь был взят курс на восстановление инфраструктуры. По сравнению с 2012 годом число спортобъектов в регионе увеличилось на 496. Причем жители на градостроительных советах сами определяли список стадионов, спортзалов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, которые необходимо построить и отремонтировать. "Постепенно начало расти число вологжан, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. И регион решил шагнуть дальше: обеспечить земляков не только возможностью заниматься спортом бесплатно, рядом с домом, но и предоставить им спортивного организатора. Так появился проект "Народный тренер", который теперь внедрен на территории всей области", - сказал Кольцов.

Инновацию оценили на федеральном уровне. В начале марта губернатор Олег Кувшинников презентовал проект министру спорта Олегу Матыцыну. В ведомстве подчеркнули, что "Народный тренер" имеет очень хорошие перспективы для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, этот опыт может быть использован и за пределами региона.

На сегодня муниципалитеты занимаются решением кадрового вопроса и разрабатывают расписания занятий. В рамках проекта в этом году планируется привлечь к бесплатным занятиям спортом с профессиональным наставником не менее 3,6 тыс. вологжан, а также создать четыре воркаут-площадки.