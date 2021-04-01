Бинокль, фотоаппарат и много терпения. Что нужно начинающему (и опытному) бердвотчеру

В последние годы в Европе и в США все большую популярность набирает бердвотчинг — наблюдение за птицами. В зарубежных странах есть целые парки, где посетители могут смотреть на пернатых, общаться друг с другом и обмениваться фото. В России это хобби только набирает обороты. Рассказываем, как развивается бердвотчинг в Петербурге и почему город может стать не только Северной, но и птичьей столицей

Улететь, чтобы вернуться Петербуржцы привыкли к уткам, плавающим в пруду, голубям, воробьям и воронам, но не все знают, что в городе есть и птицы, занесенные в Красную книгу. "Почему у нас в городе очень много разных птиц? Потому что прямо через Санкт-Петербург проходит крупнейший в Европе миграционный путь", — рассказывает кандидат биологических наук, журналист Павел Глазков.

Описание Павел Глазков © Личный архив Павла Глазкова

Прошедшая зима в Петербурге была очень снежной и холодной. И если у людей из-за закрытых границ не было возможности переждать морозы на берегу теплого моря, то у пернатых такой проблемы не стояло — они улетели, чтобы в положенное время вернуться. Это время наступило как раз сейчас: улицы наконец очистились от огромных сугробов, и над ними зазвучали трели. Вместе с прилетом птиц открылся и горячий сезон бердвотчинга (хобби условных орнитологов-любителей, наблюдение за птицами). "Большинство птиц пролетают наш город транзитом, но есть и такие, кто останется гнездоваться", — говорит Глазков. Например, в городе уже можно видеть грачей, которые в этом году прилетели рекордно рано — 2 марта. Видели уже и чибисов, и скворцов, и гусей.

Описание Белые аисты © Личный архив Павла Глазковаы

Биолог ведет блог, в котором рассказывает о зверях и птицах, живущих в России. Много материалов посвящено петербургским пернатым. Его публикации с красивыми фото и видео о птицах часто цитируют местные СМИ, а люди в комментариях с удовольствием обсуждают лебедей, сов и дроздов. Павел говорит, что бердвотчинг в Петербурге в последнее время становится все популярнее. Увидеть самых разных птиц можно практически везде — и на Невском проспекте, и в Московском парке Победы, и на особо охраняемых природных территориях. И начинающим бердвотчерам, и уже опытным наблюдателям "поохотиться" за птицами можно практически везде, но самое птичье место — это Финский залив. "Даже в городской его части, в районе Лахта-центра, например, внимательный наблюдатель может увидеть редчайших птиц. Например, до середины мая через Петербург будет лететь тундровый лебедь", — говорит биолог.

Описание Тундровые лебеди © Личный архив Павла Глазкова

Тундровый лебедь похож на лебедя-кликуна, который гнездится в Петербурге, но меньше по размеру. Тундровых лебедей во всем мире осталось всего около 10 тыс. особей, он занесен в Красную книгу России, а в Северной столице бывает только транзитом во время миграции. Птичьи экскурсии Туристы в Петербурге могут пройтись не только по музеям. У любителей пернатых есть возможность сходить на орнитологическую экскурсию. "Я провожу орнитологические экскурсии уже года четыре. Этот проект становится все популярнее, в группы набирается по 15−17 человек, он действительно востребован", — рассказывает ученый, действующий член Орнитологического общества Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, бердвотчер с 15-летним стажем Сергей Петров. Экскурсии проходят почти каждые выходные, иногда — в будни. О них ученый и его коллеги заранее объявляют в своей группе "ВКонтакте". Сергей говорит, что запись в группы закрывается спустя час после анонса очередной экскурсии. Маршрутов много: экскурсоводы заранее выясняют, где сейчас можно повстречать много пернатых, и водят людей по самым птичьим местам. Петров считает, что начинающий бердвотчер в Петербурге может наблюдать за птицами круглый год. Первое, что нужно понять, погружаясь в бердвотчинг, — какие птицы интересуют больше всего. Гусей лучше "ловить" на открытых полях, водоплавающих — на берегу Финского залива, воробьиных — в лесах. "Бердвотчинг прекрасен тем, что в любом месте, которое не сильно изменено человеком, можно найти птиц. Нужно только запастись терпением и легким биноклем", — говорит Петров. Если хочется оставить на память снимки, то, конечно, нужен еще фотоаппарат. "Бердвотчинг — это возможность делать открытия. Например, все знают — у нас в городе есть синицы и воробьи. А на деле у нас воробьев обитает три вида, а синиц — целых шесть", — рассказывает биолог. "Пока бердвотчинг у нас в регионе находится на стадии развития, но перспективы большие. Появляются орнитологические вышки, например, на Западном Котлине, на Раковых озерах, — говорит ученый, — есть и мобильные приложения, которые помогают определить птицу по голосу". Бережная охрана Петербуржцы и жители Ленинградской области могут наблюдать за птицами не только в парках и скверах: настоящий рай для бердвотчеров — особо охраняемые природные территории. В этих почти диких природных уголках обитает множество зверей и птиц. Именно поэтому всем любителям пернатых необходимо хотя бы однажды побывать в заказнике "Раковые озера" в Ленинградской области. Постепенно Большое и Малое Раковые озера мельчали, зарастали и превратились в идеальное место для обитания сотен самых разных видов птиц. "Озера здесь не глубокие, не больше метра, поэтому птицам удобно питаться растительностью со дна. Птицам нравится это место", — рассказывает начальник отдела дирекции Александр Силуянов.

Описание Белохвостый орлан © Юрий Смитюк/ТАСС

В заказнике есть экологический маршрут, прогуливаясь по которому, можно встретить орлана-белохвоста, большую выпь, малого лебедя и еще около 220 видов птиц. С 1 апреля по 15 июля, когда полным ходом идет миграция птиц, по экотропе гулять запрещено — люди могут навредить. В заказнике есть четыре орнитологические вышки. То тут, то там висят так называемые гоголятники — домики для гоголей, птиц из семейства утиных. Есть и дуплянки — особый вид скворечников, внешне похожий на ствол дерева. "Всего у нас развешено около 300 таких домиков. Перед прилетом птиц мы очищаем дуплянки и гоголятники, дезинфицируем их, чтобы птицы спокойно заселялись в свои новые дома", — говорит Силуянов. Птицам домики нравятся: большая часть из них в горячий сезон занята семействами пернатых. С орнитологических вышек почти с высоты птичьего полета посетители могут понаблюдать за многочисленными обитателями заказника. На вышках установлены таблицы, где описаны основные виды птиц, которых можно тут увидеть.

Описание Домик для птиц и орнитологическая вышка © Анастасия Стрепенюк/ТАСС

В помощь науке В конце марта — начале апреля на Раковых озерах пернатых немного. Но и сейчас это место — настоящий бриллиант для бердвотчера. Где-то вдали раздается хлопанье крыльев лебедей-кликунов, ищущих участки воды, не покрытые льдом. Над водой летают уже вернувшиеся с европейских зимовок чайки и утки. На небе то тут, то там видны небольшие птичьи стаи. "На Раковых озерах встречается более 200 видов самых разных птиц. 72 вида внесены в Красную книгу Ленинградской области, девять из них — в Красную книгу Российской Федерации. Более 120 видов здесь живут и размножаются, остальные бывают только во время сезонных миграций. Это очень интересная территория", — говорит орнитолог, председатель Орнитологического общества Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Владимир Храбрый.