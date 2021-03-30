Дорогу из Хабаровска до Ванино закрыли для автобусов из-за гололеда

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В связи с образованием гололеда в превентивных целях ограничено движение пассажирских автобусов на ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (на всем протяжении 695 км)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скопления техники на дороге нет. Трасса Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов Хабаровского края, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва - Чита - Хабаровск - Сахалин, обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.

По данным Дальневосточного гидрометцентра, на территорию Хабаровского края пришел западный циклон, который принес осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в ближайшие сутки усилится до 15 м/с, местами до 15-20 м/с.

В Хабаровске во вторник отмечается небольшой дождь, скорость ветра 5-10 м/с, температура воздуха поднялась до 2 градусов.