Движение по дороге на севере Красноярского края ограничено из-за метели

ТАСС, 30 марта. Ограничение на движение всех видов транспорта было введено на автодороге Дудинка - Алыкель на севере Красноярского края из-за метели, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"30.03.2021 г. с 06:00 (02:00 мск) на автодороге местного значения Дудинка - Алыкель (протяженность 45 км) в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Во вторник на севере Красноярского края ожидаются порывы ветра до 22 м/с, а также низовая метель.