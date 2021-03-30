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Движение по дороге на севере Красноярского края ограничено из-за метели

Протяженность дороги Дудинка - Алыкель составляет 45 км

ТАСС, 30 марта. Ограничение на движение всех видов транспорта было введено на автодороге Дудинка - Алыкель на севере Красноярского края из-за метели, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"30.03.2021 г. с 06:00 (02:00 мск) на автодороге местного значения Дудинка - Алыкель (протяженность 45 км) в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Во вторник на севере Красноярского края ожидаются порывы ветра до 22 м/с, а также низовая метель.

Теги
РоссияКрасноярский край
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