Ограничение движения для автобусов сняли на дороге из Хабаровска до Ванино

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Движение автобусов возобновляется на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Оно было ограничено из-за гололедицы.

Дорогу для автобусов закрывали на всем протяжении - это 695 км.

"30 марта 2021 года снято ограничение на движение пассажирских автобусов на ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (на всем протяжении 695 км)", - говорится в сообщении.

Трасса Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов Хабаровского края, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва - Чита - Хабаровск - Сахалин, обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.