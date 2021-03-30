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Движение транспорта в аэропорт на севере Красноярского края закрыли из-за метели

В регионе ожидаются низовая метель и видимость 1-2 км

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Дорога из Дудинки, административного центра Таймырского муниципального района Красноярского края, в аэропорт закрыта для движения транспорта из-за метели. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"С 06:00 (02:00 мск) на автодороге местного значения Дудинка - Алыкель в связи с ухудшением погоды (низовая метель) в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов транспорта", - сообщили в МЧС.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник ожидаются низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный со скоростью 8-13 м/с и порывами до 20 м/с.

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