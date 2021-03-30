В Приангарье число пострадавших от талых вод населенных пунктов увеличилось до пяти

ИРКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Иркутской области, где талые воды подтопили приусадебные участки, увеличилось за сутки с двух до пяти, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МЧС. Число подтопленных участков выросло с 14 до 26.

"По состоянию на утро 30 марта на территории Иркутской области продолжается работа по устранению подтопления талыми водами 26 приусадебных участков в пяти населенных пунктах Иркутского и Усольского районов. Это семь участков в селе Хомутово, восемь участков в деревне Грановщине, семь участков в селе Урик Иркутского района, три участка в селе Большая Елань и один участок в деревне Большежилкино Усольского района. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

Днем в понедельник сообщалось только о подтоплениях в Хомутове и Грановщине - поселениях Иркутского района. На тот момент там было известно о 14 пострадавших участках.

В муниципалитетах проводят откачку воды. В Грановщине возводят заградительную дамбу.

Кроме того, подтопления из-за разлива реки Солянки произошли в садоводствах под Иркутском, вода зашла на 12 дачных участков и в два дома. Муниципальные службы расчищают русло реки.

В 2019 году Иркутская область пережила сильнейшие паводки. Летом реки вышли из берегов из-за продолжительных дождей. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.