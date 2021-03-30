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Вылеты двух рейсов из Петропавловска-Камчатского задержали на сутки из-за метеоусловий

Часть полуострова находится в зоне влияния тихоокеанского циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 марта. /ТАСС/. Вылеты двух рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны на сутки из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

Задерживаются вылеты в Усть-Хайрюзово, Соболево. В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали. В понедельник задержанных рейсов было три.

Сейчас часть Камчатки находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Атмосферный вихрь принес в разные районы края снег, метель и ветер. В Петропавловске-Камчатском сейчас снег с дождем, ветер около 5 м/с.

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РоссияКамчатский край
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