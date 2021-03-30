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Лавинную опасность продлили в двух районах на юго-востоке Сахалина

Предупреждение действует на территории Долинского и Углегорского районов

ТАСС, 30 марта. Синоптики продлили лавинную опасность на территории двух районов на юго-востоке Сахалина. Об этом сообщается в понедельник в релизе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"31 марта на территории Долинского и Углегорского районов прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении. На остальной части региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

26 марта синоптики объявляли на 27-29 марта лавинную опасность на территории Анивского, Долинского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска.

Сейчас на Сахалине пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха - от 4 до 11 градусов тепла.

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