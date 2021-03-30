{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новороссийске из-за аварии ограничили подачу воды

Нормализовать водоснабжение планируется вечером 1 апреля

КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. График подачи воды ввели в Новороссийске из-за аварийно-восстановительных ремонтных работ на магистральном водоводе, подавать холодную воду жителям города будут в течение нескольких часов утром и вечером, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В адрес МУП "Водоканал города Новороссийска" поступило письмо от ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "Троицкий групповой водопровод" о том, что в связи с проведением аварийно-восстановительных ремонтных работ на магистральном водоводе №2 на НС-4, будет снижена на 50% подача воды абонентам МУП "Водоканал города Новороссийска" присоединений к магистральному водоводу №2 от НС-4", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подача холодной воды со вторника по четверг будет осуществляться по графику в течение нескольких часов утром и вечером. В четверг вечером планируется подавать воду в штатном режиме.

"Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется", - отмечается в сообщении.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
На Колыме до конца апреля продлили режим повышенной готовности
Ограничения в регионе действуют с 18 марта прошлого года
Читать полностью