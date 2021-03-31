В Якутии возможно повышение уровня воды до критических отметок на 14 реках

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Повышение уровня воды с достижением критических отметок возможно на 14 реках в 98 населенных пунктах в Якутии в период весеннего половодья. Об этом сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"По риску весеннего половодья возможно повышение уровня воды с достижением критических отметок на 14 реках и 98 населенных пунктах. Риск прорыва гидротехнического сооружения в период весеннего половодья не исключается на двух реках в городах Ленске и Олекминске и селе Ытык-Кюель. Образование заторов льда в 2021 году наиболее вероятно на реке Лене в пределах Ленского района, а также в пригородах Якутска и ниже, на реке Алдан в пределах Томпонского района, на реке Амге в среднем и нижнем течении, на реке Колыме в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что на территории региона запланированы распиловка и чернение льда. "Всего спланировано зачернить 72 участка площадью 699 га и провести распиловку на семи участках в 41 км на территориях 14 муниципальных образований республики", - добавили в ведомстве.

Мобильный приемно-передающий комплекс МЧС России, который позволит в течение паводкоопасного и пожароопасного периодов проводить мониторинг зон ЧС с помощью космической съемки, заработает ориентировочно с 15 апреля. "Для эвакуации населения из зон подтопления предварительно планируется задействовать 252 пункта временного размещения граждан общей вместимостью более 25 тыс. человек. Проводится работа по обеспечению аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами и спецодеждой. Уточняются планы действий при угрозе и в ходе затопления", - добавили в ведомстве.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, созданы специальные формирования - спасательные, аварийно-технические, медицинские, транспортные, обеспечения населения и охраны общественного порядка. Группировка Якутской территориальной подсистемы РСЧС составляет свыше 16 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. Определено 53 участка возможного заторообразования на реках республики, для их ликвидации запланирована работа двух команд взрывников.

По данным Минэкологии региона, в Якутии границы зоны затопления установлены на территориях 123 населенных пунктов, где проживают около 453 тыс. человек. Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В 2020 году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.