Дорогу в аэропорт на севере Красноярского края открыли после метели

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Дорога из Дудинки, административного центра Таймырского муниципального района Красноярского края, в аэропорт Норильска, на которой во вторник было введено временное ограничение движения из-за метели, открыта для всех видов транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Во вторник на севере края ухудшилась погода, началась метель, видимость на дороге снизилась до 1-2 км. На 45-километровой трассе Дудинка - Алыкель было введено ограничение движения для всех видов транспорта.

"С 10:30 (06:30 мск) автодорога местного значения Дудинка - Алыкель открыта для всех видов транспорта", - сообщили в МЧС.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду ситуация с погодой стабилизировалась, сохраняется низовая метель, видимость 2-4 км.

За счет аэропорта Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.