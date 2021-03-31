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В Карачаево-Черкесии объявили пожароопасный сезон

Нарушителей будут штрафовать

ЧЕРКЕССК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии объявили о начале пожароопасного сезона в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Министерства природных ресурсов и экологии КЧР.

"В связи со сходом снежного покрова, установлением положительных среднесуточных температур воздуха, просыханием поверхности почвы и надпочвенного покрова в лесах на всей территории Карачаево-Черкесской Республики, а также опасностью возникновения лесных пожаров приказом Министерства природных ресурсов и экологии КЧР объявлен пожароопасный сезон", - сообщили в министерстве.

Во время пожароопасного сезона будет запрещено проводить контролируемые отжиги и другие работы, предполагающие использование огня. Нарушителей будут штрафовать. В регионе проведена ревизия сил и средств пожаротушения.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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